İha’dan Vali Güzeloğlu’na Ziyaret

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu'nu makamında ağırladı.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu'nu makamında ağırladı.

İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti. Kantarcıoğlu'nu makamında ağırlayan Vali Güzeloğlu, kent ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Kantarcıoğlu ise, İHA'nın yaptığı çalışmalarla ilgili Vali Güzeloğlu'na bilgi verdi. Kantarcıoğlu, Vali Güzeloğlu'na Türk bayrağı işlemeli Siirt tiftik battaniyesi takdim ederek, kente geldiği günden beri yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.