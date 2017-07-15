İha’nın 15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi Gazipaşa’da

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen...

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde de açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü anısına açılan sergiye, Gazipaşa Kaymakamı Nurulah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, İlçe Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, İHA Antalya Haber Müdürü Sabri Çağlar ve protokol mensupları katıldı.

Serginin açılışını gerekleştiren Kaymakam Kaya, yaptığı konuşmada İHA'nın, hain darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz akşamı, gerek duruşu, gerek hızlı haber akışı ve gerekse özverili çalışmasıyla Türk halkının gönlünde önemli bir yer edindiğini belirterek, "İHA'ya 15 Temmuz akşamı hayati önem taşıyan başarılı haberciliğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Allah böylesine bir hain girişimi bir daha ülkemize ve milletimize yaşatmasın" dedi.