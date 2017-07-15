İha’nın 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Giresun’da Açıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen...

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi Giresun'da açıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin, o gecenin unutulmaz anlarını sergileyen fotoğrafları Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları'nın katılımıyla Can Akengin Sanat Galerisi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, Belediye Başkan Vekili Ahmet Yusufağaoğlu, GRÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun,AK Parti İl Başkan Vekili Kenan Tatlı, Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Fotoğraf sergisini gezen Sarıfakıoğlulları, geceyi anlatan fotoğrafları uzun uzun inceledi.

Sergiyi gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Vali Sarıfakıoğulları, "15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaşanan olayları bugün İhlas Haber Ajansının fotoğraflarıyla görüyoruz. O gece başımıza örülmek istenen ihanetin boyutlarını tüm çıplaklığıyla tüm açıklığıyla resmetmiş arkadaşlarımız. Emeklerine sağlık, hepsinden Allah razı olsun. Biz 15 Temmuz ruhunu sonsuza dek yaşatacağız ve unutmayacağız bu hainliği. Gelecek kuşaklarında bu şuurla yaşaması ve bu şuura erişmesi için elimizden gelen her türlü eğitimi ve özveriyi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Serginin açılış törenine katılan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun ise "Ajansınızı tebrik ediyorum. Gerçekten 15 Temmuz hiçbir şekilde unutulmaması, unutturulmaması gereken örneklerle dolu çok önemli bir tarih. Ülkemizin, milletimizin tarihinde gerçekten 19 Mayıs 1919 gibi 29 Ekim 1923 gibi çok önemli bir kırılma noktasına tekabül ediyor. Dolayısıyla biz de bugünün genç nesillerin dimağında hiçbir zaman unutulmaması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. İhlas Haber Ajans'ının da bu konuda ki gayretini takdirle karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

15 Temmuz fotoğraf sergisini gezerek değerlendirmede bulunan Giresun İl Genel Meclis Başkanı Mürşit Gürel, 15 Temmuz'un amacının ve kimlere hizmet ettiğinin yeni nesillere aktarılması gereken bir olay olduğunu ifade etti.

Kendisinde 1980 darbesini yaşadığını anlatırken gözleri dolan Gürel, "Böyle bir sergi açarak bizlere bunları yaşattığı için İhlas Haber Ajansı'na teşekkür ediyorum. Bizim neslimiz 12 Eylül'ü yaşadı. Ben 29 yaşındaydım hala acısı çıkmadı. Bu ülkenin ayak bağı olan 12 Eylül 1980'in hesabını bunlardan sordu vatandaşlarımız" dedi.

Giresun Belediyesi Başkan vekili Ahmet Yusufağaoğlu da sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi. Yusufağaoğlu, "Toplumun hafızasını oluşturmak açısından fevkalade iyi bir çalışma. Burada emeği geçen arkadaşlara, İhlas Haber Ajansı çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu.

Serginin açılışına katılan Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu ise, "Öncelikle İhlas Haber Ajansı'na teşekkür ediyorum. 15 Temmuz olaylarında böyle duyarlı davrandıkları için. İnşallah rabbim böyle bir olayı bu millete bir daha yaşatmaz" şeklinde konuştu.