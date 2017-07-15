İha’nın 15 Temmuz Sergisi Büyük İlgi Görüyor

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen...

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen 62 kare fotoğrafın yer aldığı sergi ziyaretçi akınına uğruyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden ihanetin boyutunu ve milli irade şahlanışını dünya kamuoyu ile paylaşan tek yayın kuruluşu İhlas Haber Ajansı'nın, destansı dirilişi gözler önüne seren tarihi Yakutiye Medresesi'ndeki fotoğraf sergisi herkesim tarafından büyük ilgi buluyor.

13 Temmuz Perşembe günü görkemli bir katılımla açılışı yapılan sergi, ikinci gününde yaklaşık 5 bin ziyaretçi ağırladı. 62 fotoğrafın yer aldığı sergi Pazar günü saat 17.00'ye kadar ziyaretçilere açık olacak.