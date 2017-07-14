İha’nın 15 Temmuz Sergisi Erzincan’da Büyük Katılımla Açıldı

ERZİNCAN (İHA) – Erzincan'da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber...

ERZİNCAN (İHA) – Erzincan'da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi tüm Türkiye'de yaptığı haberlerle demokrasiden yana olduğunu gösteren İhlas Haber Ajansı (İHA), o gece İstanbul ve diğer illerdeki olayları anlatan "Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık" fotoğraf sergisinin açılışını büyük bir katılımla Erzincanpark AVM'de gerçekleştirdi. Büyük bir katılımın olduğu sergiye Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Vali Yardımcıları Dede Musa Baştürk ve Yaşar Kemal Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tümay Özgür, Kredi ve Yurtlar İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Barış Yalçınkaya, Erzincanpark AVM Genel Müdürü Dağhan Çakmak, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurdele kesiminin ardından sergiyi gezen Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki protokol ile katılımcılar, İHA Erzincan Temsilcisi Abdullah Aslan'ın eşliğinde o gece çekilen fotoğrafların hikayesi hakkında bilgi aldı. Büyük takdir ve beğeni kazanan sergi, vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılandı.

Vali Ali Arslantaş, "15 Temmuz şuurunun canlı tutulması, o günlerin sürekli hafızalarda canlı tutulması amacıyla Valiliğimizin hazırladığı 15 Temmuz kronoloji sergisini açıyoruz. Az öncede İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin çektiği 15 Temmuz gecesine ait fotoğraflarının olduğu sergide hatırlattıkları itibariyle acı veren ama neticeyi düşününce milletin elde ettiği zaferi düşününce onu taçlandıran bir sergiydi. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum böyle bir sergi düzenlemiş oldukları için. Bu iki anlamlı serginin sırt sırda, omuz omuza olmaları da ayrı bir güzellik görülüyor. Hayırlara vesile olması temennisiyle hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Açılışı yapılan sergi 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.