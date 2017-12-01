İhbar Üzerine Durdurulan Araçtaki 5 Kişi Gözaltına Alındı

Gaziantep'te polis ekipleri ihbar üzerine durdurdukları bir araçta bulunan 2'si kadın, biri çocuk toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te polis ekipleri ihbar üzerine durdurdukları bir araçta bulunan 2'si kadın, biri çocuk toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri Şahinbey ilçesine bağlı Akyol Mahallesi Feride Müfit Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobili durdurdu. Ekipler, tırnakçılık şüphesiyle durdurulan araçta bulunan 2'si kadın, biri çocuk olmak üzere toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, arama yaptığı otomobili detaylı arama için emniyet müdürlüğü otoparkına, şahısları ise ifadesi alınmak polis merkezine götürdü.