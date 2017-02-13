  • BIST 88.685
  • Altın 144,984
  • Dolar 3,6784
  • Euro 3,9079
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 6 °C
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

İhh’dan Suriye’ye 2 Tır Dolusu Yardım

» »
İhh’dan Suriye’ye 2 Tır Dolusu Yardım
İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından Suriye'ye iki tır dolusu yardım gönderildi.

İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından Suriye'ye iki tır dolusu yardım gönderildi.

Geçtiğimiz aylarda Adıyaman'da, başlatılan Suriye'ye yardım kampanyası kapsamında 26 tır yardım malzemesi gönderilirken, Suriyelilerin daha fazla mağdur olmaması ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için İHH tarafından 2 tır yardım daha gönderildi. Dualar eşliğinde yardım tırları yola çıkarken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İHH Adıyaman Şube Başkanı Fadıl Akkuş, "Bu tür yardım kampanyaları ya bir doğal afet, açlık felaketi, işgal yahut iki ülkenin birbiri ile savaşı neticesinde mağdur kalan insanlara yönelik olmuştur. Kampanyadaki, asıl amacımız sadece milletin değil insanlığın ortak vicdanını harekete geçirmektir. Suriye'de bir insan ölürken, bütün yeryüzünde insanlığın öldüğünü, Suriye'de ekmek kuyruğunda 90 insan katledilirken, tüm dünyada 90 kez insanlığın katledildiğinin farkında olmaktır. Bu yardım kampanyasında Suriyeli kardeşlerimizin her daim yanlarında olacağımızı bu kampanya ile ifade etmeye çalıştık. Bugüne kadar nasıl yanlarında olduysak bugünden itibaren de yanlarında olacağız. Aslında halkımız bu ve benzeri kampanyalardaki üstün gayretleri ile bize kardeşliği, komşuluk hakkını, ümmet olmayı ve ensar olmanın ne demek olduğunu en güzel şekliyle yeniden hatırlatmış olmaktadırlar.

Kampanya kapsamında toplanarak TIR'a yüklenen yardım malzemelerinde, 500 torba un, bin 800 çift ayakkabı, 658 adet battaniye,36 adet yorgan,4 bin 500 adet kıyafet, 149 paket makarna,300 adet çocuk bezi, 117 adet yatak, 1 adet hangar çadırı bulunduğu belirtildi.

İhh’dan Suriye’ye 2 Tır Dolusu Yardım

İhh’dan Suriye’ye 2 Tır Dolusu Yardım

İhh’dan Suriye’ye 2 Tır Dolusu Yardım

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bergama’daki Vatandaşlar Sevilen Avukata Ağladı13 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Rektör Kızılay’dan Mgc’ye Ziyaret13 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • İhh’dan Suriye’ye 2 Tır Dolusu Yardım13 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Çelikcan, Atakent Mahallesi’ne Yapılan Park İnşaatını Gezdi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Ak Parti’de Referandum Gündemi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Hayvanlar İçin Röntgen Cihazı Hizmete Girdi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • “Mandalar Mutlu, Çiftçiler Umutlu” Projesi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Polis Okul Önlerinde Ve Çevrelerinde Denetimlerini Sürdürüyor13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Selvili Cadde’ye Viyadüklü Çözüm13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Okullararası Halk Oyunları Yarışması Düzenlendi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti