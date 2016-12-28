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Ihlamurun Kilosu 150 Liradan Satılıyor

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Ihlamurun Kilosu 150 Liradan Satılıyor
Fiyatı altınla yarışan ıhlamurun kilosu Samsun'da 150 liradan satılıyor.

Fiyatı altınla yarışan ıhlamurun kilosu Samsun'da 150 liradan satılıyor.

Kış aylarında soğuk algınlığına iyi gelen, terlemeye teşvik eden ve ateş düşürme gibi birçok faydası olan ıhlamur, faydalarının yanı sıra fiyatıyla da dikkat çekiyor. Kış aylarının vazgeçilmez ürünü ıhlamurun yaprağının kilogramı 100, çiçeğinin kilogramı ise 150 liradan satıcıya sunuluyor.

Fiyatların yüksek olmasına rağmen satışlarda bir düşüş yaşanmadığını dile getiren aktar Recai Doğanay, "Ihlamur piyasası geçtiğimiz yıldan 20 lira daha pahalı seyrediyor. Ihlamur fiyatları 100 liradan başlıyor, 150 liraya kadar çıkıyor. Çiçek ıhlamur, 150 liradan tüketiciye sunuluyor. Fiyatlar yüksek olmasına rağmen, insanlar yine de mecburen ıhlamur alıyor. Fiyat artışı, ıhlamur satışlarını etkilemedi. Satışlarda en ufak bir etkilenme yok. Bu sene ıhlamurda stok da yapmadılar. Üründe kıtlık yok ama serbest piyasada fiyatlar yükseliyor. Toptancılar, tutturabildiğine fiyatı belirliyor. Ihlamurun dışında en çok kilosu 40 lira olan adaçayı, kilosu 25 lira olan zencefil ve kilosu 30 lira olan tarçın kışın en çok tüketilen ürünler. Ama bu ürünlerin içinde en çok satılan her kış olduğu gibi bu sene de ıhlamur oldu" dedi.

Vatandaşlar da kış aylarında en çok ıhlamur çayını tercih ettiklerini ifade ettiler.

Ihlamurun Kilosu 150 Liradan Satılıyor

Ihlamurun Kilosu 150 Liradan Satılıyor

Ihlamurun Kilosu 150 Liradan Satılıyor

Ihlamurun Kilosu 150 Liradan Satılıyor

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