İhlas Eğitim Kurumları Antalya’dan Üç Şampiyon Çıkardı

Antalya'da düzenlenen İllerarası Akdeniz Karate Kupası'nda İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü 3 birincilik 4 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ederek takım...

Antalya'da düzenlenen İllerarası Akdeniz Karate Kupası'nda İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü 3 birincilik 4 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ederek takım halinde turnuvayı üçüncü bitirdi.

Turnuvaya 10 ilden 15 kulüp ve 200 sporcu katılırken İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü'nden Ahmet Baha Öksüz birinci, Emin Can İstanbullu kilosunda birinci kendi yaş yaş grubunda ikinci, Barkın Efe Koca kilosunda birinci kendi yaş grubunda üçüncü oldu. Ayrıca Elif Şişmanoğlu ve Hasan Bahri Keleş ikinci, Volkan Bayar'da üçüncü oldular.

Turnuvada düzenlenen kumite müsabakalarında İhlas Eğitim Kurumları Erkek Kumite takımları ikincilik ve üçüncülük elde ettiler. Müsabakaların sonunda İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü takım halinde üçüncü oldu.

Turnuvanın ardından konuşan İhlas Eğitim Kurumları Spor Kulübü antrenörü Kürşad Usda, "Bütün öğrencilerimi verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Çok iyi bir hazırlık sürecinin ardından Antalya'ya geldik. Emeklerimizin karşılığını aldığımıza inanıyorum. Başarımızda velilerimizin de büyük katkısı var. Onlara da teşekkür ediyorum." dedi.

Usda ve öğrencilerini kutlayan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, her geçen gün karate takımının başarılarının arttığına dikkat çekerek, önemli sporcular yetiştirdiklerini ve bu sporcuların gelecek yıllarda Türk Milli Takımı'na hizmet edeceğini söyledi.