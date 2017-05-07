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İhlas Pazarlama Motivasyon Toplantısı Yapıldı

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İhlas Pazarlama Motivasyon Toplantısı Yapıldı
İhlas Pazarlama Malatya Bölge Müdürlüğü ayda bir yapılan değerlendirme ve motivasyon toplantısını gerçekleştirdi.

İhlas Pazarlama Malatya Bölge Müdürlüğü ayda bir yapılan değerlendirme ve motivasyon toplantısını gerçekleştirdi.

Beşpınar Vadisinde gerçekleştirilen değerlendirme ve motivasyon toplantısında Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da, görev yapan İhlas Pazarlama çalışanları bir araya gelerek oldukça güzel vakit geçirdi. Yapılan toplantıda İhlas Holding Yönetim Kurucusu Merhum Enver Ören'in, "Kovanından çıkmayan arı bal yapamaz" sözlerini hatırlatan İhlas Pazarlama Malatya Bölge Müdürü Celal Koyuncu, "Biz Malatya Bölgesi olarak her ay böyle bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bir ay önceki toplantımızı Malatya'da bir otelde gerçekleştirmiştik. Bu ayda Adıyaman'da gerçekleştirerek arkadaşlarla bir araya geldik. Türkiye'de 37 bölge içerisinde bu ayın birincisi olduk. Malatya bölgede Adıyaman, Elazığ ve Malatya illerimiz yer alıyor. Burada yaklaşık 40-50 arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. Bu motivasyonlarla çalışanları motive etmek başarılı olan arkadaşlarımızı ödüllendirmek bir sonraki ayın hedeflerini gözden geçirmek ve ülkemize milletimize bir katkı sağlamak istihdamı artırmayı amaçlıyoruz. Çünkü bu ülke bizim ülkemiz, elimizden gelen hizmetleri vermek istiyoruz" dedi. Daha sonra konuşan İhlas Pazarlama Malatya Bölge Müdür Yardımcısı Gıyasettin Geleri ise, "İhlas Pazarlamanın Nisan Ayı değerlendirme toplantısını yapıyoruz. Malatya, Elazığ'dan gelen arkadaşlarımızı bugün Adıyaman'da misafir ediyoruz. Tabi bizim Nisan ayı başında bir hedefimiz vardı, o da Kayseri'yi geçmekti. Genel başkanımız bizi Kayseri'yle rakip yapmıştı. Dolayısıyla bizim hedefimiz Kayseri'yi geçip Erciyes'te arkadaşları misafir etmekti. Bu hedefimizi göstermiş olduk. Diğer taraftan Adıyaman'da bu organizasyonu yapmamın coşku ve heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Yapılan toplantı sonrası başarılı çalışanlar ödüllendirildi. Ödüllerin verilmesinin ardından toplantıya katılan katılımcılar birlik ve beraberlik içerisinde piknik yaptı.

Toplantıya, İhlas Pazarlama Malatya Bölge Müdürü Celal Koyuncu, Bölge Müdür Yardımcılarından Gıyasettin Geleri, Enver Geleri ile İhlas Pazarlama Malatya, Elazığ ve Adıyaman çalışanları katıldı.

İhlas Pazarlama Motivasyon Toplantısı Yapıldı

İhlas Pazarlama Motivasyon Toplantısı Yapıldı

İhlas Pazarlama Motivasyon Toplantısı Yapıldı

İhlas Pazarlama Motivasyon Toplantısı Yapıldı

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