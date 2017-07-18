İhlas Pazarlama Yarıyıl Değerlendirme Toplantısını Yaptı

İhlas Pazarlama 2017'nin ilk yarıyıl değerlendirme toplantısını İzmit'te yaptı.
İhlas Pazarlama 2017'nin ilk yarıyıl değerlendirme toplantısını Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir kafede yaptı. Toplantıya İhlas Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yakup Özaydın, İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Ahmet Baltacı, Türkiye Gazaetesi Dağıtım Müdürü Abdurrahim Soydaş, Aura Cleanmax Temizlik Robotu Saraybahçe Ofis Müdürü Cebrail Aydın, Aura Cleanmax Temizlik, Robotu Merkez Ofis Müdürü Nesim Delibaş, Aura Cebilon Su Arıtmaları Müdürü Mehmet Selim Özer ve çalışanlar katıldı.
Kahvaltı eşliğinde başalayan yarıyıl değerlendirme toplantısı müdürlerin ve çalışanların hatıra fotoğrafı vermesiyle son buldu.
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