İhlâs Vakfı Gönüllerde ‘Biriz’ Bırakacak.

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği başarılı projeler ile dikkat çeken ihlâs Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa düzenleyeceği "Biriz"...

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği başarılı projeler ile dikkat çeken ihlâs Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa düzenleyeceği "Biriz" projesinin tanıtımını yaptı.

Vakfın İstanbul Bahçelievler'deki merkezinde yapılan tanıtım toplantısına İhlâs Vakfı Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık, İhlâs Vakfı Dış İşler Koordinatörü ve aynı zamanda projenin koordinatörlüğünü üstlenen Osman Gül ve öğrenciler katıldı.

Eğitim hayatını ülkemizde sürdürmek üzere gelen ve ihlâs vakfı yurtlarında kalan misafir gençlerin kültürümüzü öğrenmesi ve sosyal kaynaşmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan "Biriz" projesinde izlenecek yol haritası düzenlenen etkinlikte öğrenciler ile paylaşıldı. Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık, projenin kültürlerin buluştuğu ve öğrenildiği bir proje olacağını ifade etti. Gençlerin bu projeler ile İslam dünyasına hizmet edecek bilgilere sahip olacağını da vurgulayan Varlık, değişen dünya şartlarında gençlerin daha iyi yetişeceklerine inandığını söyleyerek projenin hayırlara vesile olmasını diledi. İhlâs Vakfı Dış İşler Koordinatörü ve "Biriz" proje koordinatörü Osman Gül, projenin kültürleri bir araya getirerek dostluk ve sevgi köprüsünü oluşturacağına vurgu yaptı. Projenin programını anlatan gül, ilk gezinin Bursa ve Bilecik'e olacağını ifade ederek, "Proje dâhilinde gezilerimiz olacak. Gençlerimiz bu gezilerle kültürümüzün değerli noktalarını yakından görme ve tanıma şansına sahip olacaklar. Gezilerimizin dışında proje kapsamında bilgisayar kurslarımız olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle bu kursta öğrencilerimiz kendi kariyerleri için önemli bilgiler edinecekler" dedi.