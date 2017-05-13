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İhlas Vakfı’ndan Öğrencilerine Dev Mangal Ziyafeti

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İhlas Vakfı’ndan Öğrencilerine Dev Mangal Ziyafeti
Edirne Özel İhlas Vakfı Hüseyin Hakkı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu öğrencilerinin mezuniyetleri, yurt bahçesinde verilen dev mangal ziyafeti ile...

Edirne Özel İhlas Vakfı Hüseyin Hakkı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu öğrencilerinin mezuniyetleri, yurt bahçesinde verilen dev mangal ziyafeti ile taçlandırıldı.

İhlas Vakfı tarafından geçtiğimiz yıl Edirne yatırım programı tarafından hayata geçirilen modern ve akıllı bina yapısı ile yaklaşık 120 öğrenciye hizmet veren Edirne Özel İhlas Vakfı Hüseyin Hakkı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu yöneticileri, bu yıl mezun olan öğrencilerinin onuruna mangal ziyafeti verdi.

Edirne Özel İhlas Vakfı Hüseyin Hakkı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Ali Ören, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu yıl 120 öğrencimizi misafir ettik. 15 öğrencimiz, tıp, mühendislik gibi çeşitli fakültelerden bu yıl mezun oluyor. Bizlerde İhlas Vakfı olarak hem mezun öğrencilerimiz adına bir kutlama hem de öğrenimleri devam eden öğrencilerimize moral amaçlı bir program düzenlemek istedik. Bu şekilde moral programlarımızı sık sık gerçekleştiriyoruz. Tüm öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum" dedi.

Dev mangalda, açık büfe keyfi

2016-2017 eğitim ve öğrenim sezonunun yorgunluğunu mangal başında çıkartan öğrenciler, açık büfe keyfini yaşadı. Yurt öğrencilerinden Emre Gülle, yönetici büyüklerine bu güzel organizasyon için hem kendisi hem de arkadaşları adına çok teşekkür ederek, ayrıca mezuniyetleri nedeniyle kendilerine takdim edilen hediyelerden dolayı şükranlarını sundu.

İhlas Vakfı Trakya ve Balkanlar Bölge Koordinatörü Makine Mühendisi Ahmet Özkan da öğrencileriyle büyük bir aile olduklarını belirterek, mezun olan öğrencilerine hayat boyu başarılar diledi.

Edirne'de 12 yıldır faaliyet gösteren İhlas Vakfı, 2 yıl önce yapımına başladığı modern binasının tamamlanmasıyla beraber hizmete başladı. Yaklaşık 120 öğrencisiyle 2016-2017 eğitim öğrenim sezonunu tamamlayan yurtta mezun olan öğrencileri ise şöyle:

"Emre Gülle TBMYO-Radyo ve Televizyon Teknisyeni, Alim Özdabak Mimarlik Fakültesi-Mimar, Murat Bilgin TBMYO-Uçak Teknisyeni, Bülent Yılancı TBMYO-Biyomedikal Teknisyeni, Emre Lort TBMYO-Radyo ve Televizyon Teknisyeni, Halil İbrahim Ateş Tıp Fakültesi, Ertuğrul Kabasakal İİBF- Maliye, İsmail Abdullah Özen Makine Mühendisliği, Abdurrahman Kama Eğitim Fakültesi-Öğretmenlik, Mustafa Demirel Eğitim Fakültesi- Öğretmenlik, Süleyman Tunahan Memiş İİBF-İşletme bölümlerinden mezun oldu."

Mangal ziyafetine, Türkiye Gazetesi Edirne ve Kırklareli Sorumlusu Mehmet Arısoy, İhlas Haber Ajansı Edirne İl Temsilcisi Koray Ustabaşı, İHA muhabiri gazeteci Ergin Yıldız, eğitimci Hasan Akdoğan katıldı.

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