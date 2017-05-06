İhlas Yurtlarında Mezuniyet Sevinci

Ankara'da Maltepe ve Gölbaşı'nda bulunan İhlas Vakfı yurtları 23. Dönem mezunlarını verdi.

Ankara'da Maltepe ve Gölbaşı'nda bulunan İhlas Vakfı yurtları 23. Dönem mezunlarını verdi. Mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Ankara'da okudukları üniversitelerden mezun olan Gölbaşı ve Maltepe İhlas Öğrenci Yurtlarında kalan yükseköğretim öğrencileri için Maltepe Akar Otel'de mezuniyet programı düzenlendi. Mezuniyet programına eski mezunlar, mezun olan öğrenciler ve aileleri ile İhlas Yurdu öğrencileri katıldı. 23. Dönem mezunları için düzenlenen törende eski kutlamalarda yer alan konuşmalara ilişkin görüntüler perdeye yansıtıldı. Fotoğraf ve isimlerinin salondaki perdeye yansıtılmasıyla birlikte sahneye çıkan mezun olan öğrenciler, arkadaşlarına veda etti.

Törende, mezun olan bir öğrenci ile halen İhlas yurtlarında kalmaya devam eden bir öğrenci, İhlas Yurdu hakkındaki duygu ve düşüncelerini paylaşarak konuşmalar yaptı.

Törende, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da mezuniyet programına katılanlara mini bir konser verdi. Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından program sona erdi.