  • BIST 89.150
  • Altın 142,521
  • Dolar 3,5760
  • Euro 3,7737
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 10 °C

İhlas’a Geçiş Sınavı 25 Şubat’ta Yapılacak

» »
İhlas’a Geçiş Sınavı 25 Şubat’ta Yapılacak
İhlas Eğitim Kurumları tarafından düzenlenecek olan İhlas'a Geçiş Sınavı 25 Şubat Cumartesi günü yapılacak.

İhlas Eğitim Kurumları tarafından düzenlenecek olan İhlas'a Geçiş Sınavı 25 Şubat Cumartesi günü yapılacak.

İhlas Eğitim Kurumları Beylikdüzü Marmara Evleri 1. Kısım, Bahçelievler ve Avcılar Bizimevler6 kampüslerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek olan sınavlara ortaokul için 4, 5, 6, 7. sınıflar, Anadolu ve Fen Lisesi için 9, 10, 11. sınıflarında okuyan öğrenciler katılabilecek.

Önemli burs imkanlarının sağlanacağı sınava katılmak isteyen tüm öğrenciler katılım başvurularını www.ihlasegitimkurumlari.com adresinden online olarak ya da sınavın yapılacağı kampüslerdeki okullardan yapabilecekler.

Yeltekin: "Öğrencilerimizi İhlas'a Geçiş Sınavına bekliyoruz"

İhlas'a Geçiş Sınavı hakkında açıklamalar yapan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yapılacak sınav sonucunda başarılı olan öğrencilerin İhlas Eğitim Kurumlarından indirimli kayıt imkanı kazanacaklarını söyledi. Öğrencilerin aldıkları dereceye göre yüzde 100'e varan indirimler kazanacaklarını ifade eden Yeltekin, "Öğrencilerimiz elde edecekleri başarılı sonuçlara göre değerlendirilecek. Değerlendirmeler sonucunda yüzde 100'e varan indirimli kayıt imkanlarını öğrencilere sunacağız" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gürsu Belediyesi’nden Öğrencilere Kaygı Semineri23 Şubat 2017 Perşembe 08:23
  • 21’inci Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı 25 Şubat’ta Başlıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 14:38
  • “Eğitimde İşbirliği Protokolü” İmzalandı22 Şubat 2017 Çarşamba 14:18
  • Adana Milli Eğitim, Odak Projesiyle Türkiye Birincisi Oldu22 Şubat 2017 Çarşamba 10:33
  • Açıköğretim Öğrencileri Bu Uyarıya Dikkat22 Şubat 2017 Çarşamba 09:48
  • Edirne’de ‘Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor’21 Şubat 2017 Salı 17:18
  • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) Öncesinde, Adaylara Sevindirici Haber21 Şubat 2017 Salı 16:28
  • İlkadım’dan “Anne Okulu Projesi”21 Şubat 2017 Salı 14:33
  • Engelli Öğrencisini Sırtına Alarak Spor Yaptıran Öğretmen Paylaşım Rekoru Kırıyor21 Şubat 2017 Salı 13:13
  • Öğrenciler Çerkes Yemeklerini Tanıdı21 Şubat 2017 Salı 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti