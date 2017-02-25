İhlas Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen İhlas'a Geçiş Sınavı yapıldı.

İhlas Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen İhlas'a Geçiş Sınavı yapıldı.

İlkokul ve ortaokul için 4, 5, 6, 7 lise için 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav İhlas Eğitim Kurumlarının Beylikdüzü Marmara Evleri 1. Kısım, Bahçelievler ve Avcılar Bizimevler6 kampüslerinde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Dereceye giren öğrencilerin burs imkanlarından yararlanacağı sınav iki oturum halinde yapılırken öğrenciler kendilerine yöneltilen soruları tanınan süreler içinde yapmaya çalıştılar. Sınav sonuçları ilerleyen günlerde www.ihlasegitimkurumlari.com adresinden duyurulacak.

Yeltekin: "Sizleri de ailemizde görmekten mutluluk duyacağız."

Sınava giren öğrencilerin velileri için düzenlenen tanıtım organizasyonuna katılan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, tüm velileri ve öğrencileri İhlas Eğitim Kurumlarında misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. "Biz bir aileyiz, sizleri de ailemizde görmekten mutluluk duyacağız." diyen Yeltekin, kurum olarak iyi insan yetiştirmek prensibiyle en iyi eğitimi vermek için gerekli olan tüm çalışmaları yaptıklarını ifade etti.