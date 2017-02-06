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'İhmal ettiğiniz nesil şehri tahrip eder'

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'İhmal ettiğiniz nesil şehri tahrip eder'
Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile haftalık toplantısını gerçekleştiren Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder" dedi

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Haftalık Toplantısını Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile birlikte gerçekleştirdi. Geçen hafta belediye tarafından yürütülen ve bu hafta yapılması planlanan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Başkan Osman Genç, Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerini dinledi, projeler hakkında fikir alış-verişinde bulunuldu. Genç, amaçlarının hem şehri hem de yeni nesli ihya etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Canik Belediyesi olarak 13 yılda eğitimden kültüre, ticaretten kentsel dönüşüme kadar her alanda çok önemli yatırımlar yaptıklarına işaret eden Başkan Genç, "Bugün Canik'te yaptığımız çalışmaların meyvesini alıyoruz. Canik'te çocuk ve gençlerimiz, kadınlarımızın yaşam standartları yükselirken, ilçemiz yaşayanlarının vizyonları da genişledi. Biz sadece binalarla yükselen bir şehir değil, eğitimle geleceğe koşan bir şehir ortaya koyuyoruz. Bu nedenle eğitime en çok yatırım belediye olduk" dedi. 

'İHMAL EDİLEN NESİLLER 
İÇİN BELEDİYECİLİK'

Şehirlerin yarıştığı yeni bin yılın başında önceliklerinin eğitim olduğunu dile getiren Başkan Genç, "Bütün mesele bugün ihmal edilen şehirlerden daha çok ihmal edilen nesiller için belediyecilik yapmaktır. Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder. İşte bizim bütün hedefimiz bir yandan şehrimizi imar ederken, yeni nesli de ihya etmektir. Medeniyetimize uygun, milli ve manevi değerleriyle birlikte yükselen bir şehir ortaya koymak için çalışıyoruz" diye konuştu.

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