'İhmal yok, istişare var'

AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Alaçam İlçesi'nde vatandaşlarla buluştu. Kırcalı, "Her ilçemizin acil problemleri ile ilgileniyoruz. Hiçbir ilçemizi ihmal etmiyoruz" dedi

AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Dilekçe Komisyonu Üyesi Av. Orhan Kırcalı, Alaçam İlçesi'ni ziyaret etti. Milletvekili Kırcalı'yı, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Av. Ali Şengül ve partililer karşıladı.

Kırcalı, ilçe gezisi kapsamında AK Parti İlçe Teşkilatı'nı, Alaçam Belediyesi'ni, Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı, Alaçam Ziraat Odası'nı, Alaçam 8 Nolu S.S. Minibüs Taşıyıcılar Kooperatifi'ni, Alaçam İlçe Tarım Müdürlüğü'nü, sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek, muhtar, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

AK Partili Kırcalı, "Halkımızla beraber oluyoruz. Olmaya devam edeceğiz. Samsun Milletvekilleri olarak Samsunumuz için seferberlik halindeyiz. Her ilçemiz için yeni hizmetler gelecek. İstişareler halindeyiz. Birlik ve beraberliğin olumlu sonuçlarını yaşıyoruz. Her ilçemizin acil problemleri ile ilgileniyoruz. Hiçbir ilçemizi ihmal etmiyoruz" dedi.

BAŞKAN UYAR'DAN BİLGİ ALDI

Alaçam Belediyesi'ni ziyaret eden Samsun Milletvekili Kırcalı, hizmet birimlerini de ziyaret ederek, birim amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Uyar, Alaçam Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar ve projelerini anlattı. Başkan Uyar, Alaçam Uluçay Deresi Sedde ve Geyikkoşan Sahil Yolu Projesi ile ilgili bilgi verdi. Alaçam Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkan Mehmet Aydoğdu da, "Dilimizin döndüğü kadar esnaf ve sanatkarlarımızın sorun ve taleplerini dile getirdik" dedi.