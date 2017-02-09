İhraç Edilen Akademisyenler İçin Toplandılar

Eskişehir Tabip Odası üyeleri, 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilen akademisyenler için toplandılar.

Eskişehir Tabip Odası üyeleri, 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilen akademisyenler için toplandılar.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Klinikleri önünde toplanan kalabalığa, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Sinan Özkar ve CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel de eşlik etti. Görevden alınan akademisyenlerden Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu'nun da katıldığı basın açıklamasında, Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Hamit Güçlüer bir konuşma yaptı. Dr. Güçlüer, "Cem Kaptanoğlu bizim abimiz, arkadaşımız, hocamız. Onunla birlikte atılan tüm akademisyenlerin ihracını kabul etmiyoruz. Türk Tabipleri Birliği eski Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ve Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu'nun nezdinde bu ihraçların kabul edilemez olduğunu burada bir kez daha haykırıyoruz" dedi.

Bir süre klinik merdivenlerinde slogan atan grup, olaysız bir şekilde dağıldı.