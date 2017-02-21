İhraç Edilen Öğretim Üyeleri Bir Araya Geldi

Eskişehir'de Osmangazi ve Anadolu Üniversitesinde görevliyken, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen bazı öğretim üyeleri bir araya geldi.

Eskişehir'de Osmangazi ve Anadolu Üniversitesinde görevliyken, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen bazı öğretim üyeleri bir araya geldi.

Öğretim üyeleri Uzman Murat Yıkılmaz, Araştırma Görevlisi Pelin Tuştaş ve Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu'na öğrencileri ve sivil toplum kuruluşlarından da destek geldi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde bir araya gelen 3 öğretim üyesi, toplanan kalabalığa mücadelelerinin süreceğini söyledi. Önceden çalıştıkları fakültelere şimdilerde yaklaşamadıklarını anlatan ihraç edilen öğretim üyeleri, basın açıklaması yaptı. Açıklamaların ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.