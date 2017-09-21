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İhracatçı Devlet Desteklerinden Daha Hızlı Yararlanacak

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İhracatçı Devlet Desteklerinden Daha Hızlı Yararlanacak
Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşması için Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracatçılara verilen devlet yardımlarının ihracatçılara ulaşmasına...

Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşması için Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracatçılara verilen devlet yardımlarının ihracatçılara ulaşmasına aracılık eden Ege İhracatçı Birlikleri ihracatçıların devlet yardımlarından daha fazla yararlanması için eğitim çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2008 yılından beri devlet yardımları bilgilendirme projesi olan "MikroEğitim Projesi" kapsamında, Başlangıç Mikro Eğitim, İleri Düzeyde MikroEğitim, MakroEğitim, VIP Eğitim, Ofiste MikroEğitim ve Akademik MikroEğitim çeşitli formatlarda etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk "MikroEğitim Projesi ile ihracata yönelik devlet yardımlarını ihracatçılara anlatmak için 10 yılda önemli mesafe aldık. Düzenlediğimiz yüzlerce eğitim programında binlerce dış ticaret çalışanına eğitim verdik. İhracatımızın artması için önemli ve güzel adımlar attık" şeklinde konuştu.

MikroEğitim Projesi'nin www.mikroegitim.org isimli web sayfasının 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren yaklaşık 10.000 tıklanma aldığını ve alanında referans noktası olmaya devam ettiğini anlatan Ünlütürk şöyle devam etti: "Mikro Eğitim projesi kapsamında en son 14 Eylül 2017 Perşembe günü EİB üyelerine Devlet Yardımları Şubesi yetkililerimiz tarafından eğitim verildi. Eğitime ihracatçı firmalarımızın gösterdiği ilgi bizleri mutlu etti."

Devlet destekleri 3 kat arttırıldı

Ekonomi Bakanlığı'nca, ihracatçılara verilen devlet desteklerinde hızı arttırmanın yanında Devlet Fiyat İstikrar Fonu'ndan ihracatçılara sağlanan devlet destekleri için ayrılan kaynağın 2017 yılında 1 milyar TL'den 3 milyar TL'ye çıkarıldığını hatırlatan Ünlütürk, "Devlet destek rakamının arttırılması ile yeni destek mekanizmaları devreye alındı. Eğitim programlarımızda hem nitelik hem nicelik olarak değişen yenilenen devlet yardımları hakkında en güncel bilgileri ihracatçılarımızla paylaşıyoruz. İhracatçı firmalarımızı eğitim programlarımıza daha yoğun katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 22 Eylül 2017 Cuma günü Bodrum'da düzenleyeceği "Üye İlişkilerini Geliştirme Toplantısı" ve 05 Ekim 2017 tarihinde Ege İhracatçı Birlikleri'nde gerçekleştireceği, İhracata yönelik devlet yardımlarından "Tasarım Desteği ve Küresel Tedarik Zinciri Projeleri" konularında eğitim düzenleyeceğini belirten Ünlütürk, Bölgemizdeki Üniversitelerin, kurum ve kuruluşların bu konularda bilgilendirme konusundaki taleplerinde de her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. Ünlütürk, "Bu eğitimlerle devlet yardımları konusunda ihracatçı firmaların karşılaştığı sorunları azaltarak, destek sürecini hızlandırarak firmaların hak ettiği desteği bir an önce almasını hedefliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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