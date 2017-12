İhracatçılara 11 Farklı Destek Projesi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Hüseyin Aydın, "Bakanlığımızın, ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına...

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Hüseyin Aydın, "Bakanlığımızın, ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza her safhada destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürmektedir. 11 farklı destek projesiyle ihracatçılarımıza imkanlar sunuyoruz" dedi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Ceyhan Salonu'nda düzenlenen, "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri"nde, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Hüseyin Aydın "İhracatta Sağlanan Destek Programları", Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Yıldız Onur "Türkiye - Malezya Serbest Ticaret Anlaşması" ve Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Tugay Şen ise "Ticarette Teknik Engeller" konularında yaptıkları sunumlarla, katılımcıları bilgilendirdiler.

"İhracatı arttıracağız"

İhracatta sağlanan destek programları hakkında bilgi veren Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Hüseyin Aydın, "Bakanlığımız; tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza her safhada destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturularak Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konularında gelişme kaydedilmektedir" dedi.

İhracatı geliştirmeye yönelik pazarlama faaliyetinde devlet desteğinin büyük önem taşıdığını belirten Aydın, şunları söyledi:

"11 farklı destek projesiyle ihracatçılarımıza imkanlar sunuyoruz. Bu projeler; Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Pazara Giriş Belgeleri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE), İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği, Fuar Katılım Desteği, Tasarım Desteği Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği, Markalaşma ve Turquality Desteği, Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlar ve Özel Statülü Şirketler (SDŞ, DTSŞ) başlıkları altında toplanmıştır. Bunlardan yararlanılması firmalara güç katmaktadır."

"AOSB'de Ur-Ge projesi yürütülüyor"

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteğine (UrGe) de dikkati çeken Aydın, "AOSB'de UrGe projesi kapsamında bulunan şirketler var. Amacımız, firmaların işbirliği kuruluşu vasıtasıyla proje yapmalarını sağlamak. Projenin sonunda, bu kapsamındaki şirketler danışmanlık hizmeti de alabiliyor" dedi.

Pazara giriş belgelerinin desteklenmesi projesinden de bahseden Aydın, "Her destek programının, mevzuatı vardır. Bu mevzuat çerçevesinde her şey belirlenir. Bilgi alacağınız her şey mevzuattadır. Desteğin kapsamı ve uygulamaya ilişkin esasları buralardan bulabilirsiniz. Yurtdışına ihracatı geliştirmek adına pazar araştırması yapmaya gidildiğinde yüzde 70 oranında seyahat ve konaklama giderleri karşılanmaktadır fakat burada dikkat edilmesi gereken ihracat kapsamında gitmeniz. Seyahat bittikten sonra 3 ay içerisinde Bakanlığın Bölge Müdürlüğüne başvurup destek bedeli alınabilir" dedi.

Turquality'nin tüm destek programlarını içinde barındırdığını ifade eden Aydın" Turquality programının odağında klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor. Şirket ölçeği büyükse ve belirli kurumsallaşma yolunda adım atmak isteniliyorsa bu program düşünülebilir" şeklinde konuştu.

"Malezya pazarına avantajlı giriş yapacağız"

Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Yıldız Onur ise, Türkiye - Malezya Serbest Ticaret Anlaşması hakkında bilgi verirken, anlaşmanın 1 Ağustos 2015 tarihinden bu yana yürürlükte olduğunu belirterek, "STA kapsamında, Anlaşma'nın yürürlüğe girişiyle birlikte tarife satır sayısı bakımından Malezya'ya ihracatımızın yüzde 71'i, ithalatımızın yüzde 69'u vergiden muaf hale geldi. 8 yıllık geçiş döneminin sonunda ise tarife satır sayısı bakımından ihracatımızın yüzde 99'u, ithalatımızın ise yüzde 86'sı gümrük vergisinden muaf şekilde gerçekleşecek" dedi.

Onur, Malezya'nın özellikle sanayi ürünlerindeki gümrük vergilerinin ülkemize kıyasla çok yüksek olduğunu, birçok üründe yüzde 50'lere kadar çıktığını hatırlatarak STA sayesinde Birçok sektörde yüksek vergilerle korunan Malezya pazarına AB ve ABD gibi ciddi rakiplere oranla daha avantajlı şartlarda girmemizin sağlandığını belirtti.

Adana'da üretilen birçok ürünün Malezya'nın Dünyadan yoğun miktarda ithal ettiği ürünler kategorisinde yer aldığının altını çizen ve ihracatçıları Malezya pazarını daha fazla izlemeye çağıran Onur, "640 milyonluk Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) pazarına giriş kapısı olarak değerlendirebileceğimiz Malezya ile kültürlerimiz ve yaşantımız benzerlik göstermektedir. Onların ihtiyaçlarını fazlasıyla karışılabiliriz. STA sayesinde ihracatımızı daha fazla artıracağımıza inanıyoruz diye konuştu.

"Teknik engeller ticarette büyük sorun"

Ticaretteki teknik engeller konusunda katılımcılara sunum yapan Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Tugay Şen ise, "Bakanlığımız bunları çözüme ulaştırma konusunda çalışmalar yapıyor. Öncelikle bu engellerin tespitine yönelik ihracatçılarımızdan ya da yurtdışından gelen bilgiler doğrultusunda girişimlerimiz var. Dünya ticaret örgütünün belirli mekanizmalarını kullanarak çözüme ulaştırılıyor" dedi.

Tugay Şen, konuya ilişkin bilgilere, "teknikengel.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabileceğini ifade ederek, "Bu seminerlerimizin bir diğer amacı da internet sitemizi siz sanayicilerimize duyurmak. Buradan da ihracatta karşılaştığınız tüm engelleri bakanlığımıza iletebilirsiniz. Portalı kullanan ihracatçılar, ihraç edecekleri ürünleri ve teknik düzenlemeleri öğrenme fırsatı da bulabilirler" diye konuştu.

Seminer sonunda, katılımcılar tarafından eğitime ilişkin soruların bulunduğu değerlendirme formu dolduruldu.