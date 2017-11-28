İhtiyaç sahibi kim varsa bize bildirin

Belediye Başkanı Külcü, sosyal belediyecilik anlamında yürüttükleri farklı hizmetlerin toplum tarafından beğenildiğini belirterek, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini kaydetti

16 Bin 500 çocuğa kışlık giyim yardımı

Çorum Belediyesi, eğitime destek çalışmaları kapsamında 2 bin öğrenciye kışlık kaban ve bot hediye etti

Toplumda özellikle yaşlı, engelli, kadın ve gençlere yönelik yaptığı çalışmalarla beğeni toplayan Çorum Belediyesi, bu kapsamda 2014 yılında başlattığı uygulama kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerini sevindirmeyi sürdürüyor.

2014’ten beri çocuklara giyecek dağıtımı yaptıklarını kaydeden Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, "2014’te Peygamber Efendimizin doğum günü sebebi ile 571 ile bayramlarda başlattığımız daha sonra kapsamını genişletilerek, kış ayları öncesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Bayramlık giyecek dağıtımını da daha sonra yapacağız" diye konuştu.





Çorum Belediyesi olarak kış dönemi öncesinde isimleri belirlenen 2 bin öğrenciye bot ve kaban yardımı nedeniyle Gıda Bankası’nda bir toplantı düzenleyen Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, vatandaşlara ihtiyaç sahiplerini kendilerine bildirme çağrısında bulundu.

SAĞ ELİN VERDİĞİNİ, SOL EL GÖRMEYECEK

Muhtaçları rencide etmeden yardımları ulaştırma prensibi uyarınca hayata geçirdikleri Gıda Bankası uygulamasında ilk başlarda 7-8 çeşit olan ürün sayınının 200’lere ulaştığını bildiren Başkan Külcü, "Göreve geldiğimizde aylık 196 yıllık ise 2 bin paket yardım yapılan vatandaşımız vardı. Şimdi Gıda Bankası uygulaması ile yıllık 30 bin kişiye belli periyotlarda ihtiyaçlarına göre alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Gıda ile başlayan yardımlarımız bugün giyim eşyalarını da içeriyor. Bunun bize maliyeti yıllık 4 milyon TL civarındadır. Devraldığımız bütçenin yaklaşık 15-20 katı bir rakamdır. ‘Sağ elin verdiğini, sol el görmeyecek’ prensibiyle hareket ederek yardım almak zorunda olanları rencide etmemeye gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar bir çok hayırsever kurum ve kuruluş tarafından bize ulaştırılan 15 bin kıyafet ile 10 bin ayakkabı da ihtiyaç sahiplerine ulaşmış durumdadır" dedi.