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İhtiyaç sahiplerine 301 Milyon TL ödendi

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İhtiyaç sahiplerine 301 Milyon TL ödendi
AK Parti Tokat Milletvekili Çakır, 'Sosyal Yardım Projeleri' kapsamında Tokat’a 301 Milyon TL'lik kaynak aktarımı yapıldığına dikkat çekerek, "İhtiyaç sahipleri unutulmayacak ve yardımlar devam edecektir" dedi

AK Parti Tokat Milletvekili Prof. Dr. Coşkun Çakır, 2016 yılı içerisinde sosyal yardım ve proje destekleri kapsamında Tokat'a toplam 301 Milyon 834 Bin 570 TL'lik kaynak aktarıldığını açıkladı. Milletvekili Çakır, AK Parti’nin sosyal devlet olmanın gereği olarak ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar yapılması konusunda bugüne kadar önemli adımların atıldığını, atılmaya da devam edileceğini belirtti.

109 BİN KİŞİYE YARDIM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan yardımlardan Tokat'ta yaşayan ihtiyaç sahiplerinin de yararlandığını ifade eden AK Partili Çakır, "38 Bin 511 hanedeki toplam 109 Bin 489 ihtiyaç sahibi kişiye sosyal, gıda ve proje yardım ödemesi yapılmıştır. 19 Bin 218 ailemize 34 Bin 081 ton kömür yardımı verilmiştir. Eşi vefat etmiş 5 Bin 272 kadınımıza 14 Milyon 824 Bin 500 TL yardım sağlanmıştır" dedi.

Şartlı Eğitim yardımı kapsamında 13 Bin 360 kişiye ve şartlı sağlık yardımı kapsamında 4 Bin 635 kişiye yardımda bulunulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çakır, "Genel Sağlık Sigortası primi devlet tarafından ödenen kişi sayısı 65 Bin 534'dür. 583 engelli yakınına, 8 Bin 148 engellimize, 11 Bin 339 kişiye yaşlılık aylığı ödemesi yapılmıştır" diye konuştu. 5 Bin 977 kişiye evde bakım aylığı ödemesi gerçekleştirildiğine vurgu yapan Çakır, "6 Bin 602 ailemize, 222 öksüz ve yetim kişiye, muhtaç asker çocuğu 50 yavrumuza ödemeler yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Çakır, "Hedefimiz, Tokat’ımıza yapılacak yatırım ve yardımlarla ihtiyaç sahibi kişi sayısının azaltılması, insanların kendi ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye gelerek kalıcı çözümler bulunmasıdır" dedi.

Taner YEŞİLSU / TOKAT

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