İhtiyaç Sahiplerine ‘Askıda Simit’ Desteği

Kırıkkaleli bir simit satıcısı, askıda simit uygulaması ile ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü oluyor.

Kırıkkaleli bir simit satıcısı, askıda simit uygulaması ile ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü oluyor.

20 senelik simit satıcısı Harun Erciyes, Kırıkkale'nin merkezi caddelerinden Zafer Caddesi üzerindeki simit tezgahında bir yandan simit satarken bir yandan da yardım topluyor. Ülkede pek çok yerde uygulanan askıda uygulaması simit satıcısı Erciyes tarafından farklı şekilde yorumlandı. Erciyes, bir yandan tezgahına gelen ihtiyaç sahiplerine simit verirken bir yandan mesai sonrası kapı kapı dolaşarak askıda bırakılan simitleri ihtiyaç sahiplerine bırakıyor, bir yandan da kendisi yaptığı bağışla askıda simide katkıda bulunuyor.

'Askıda simit" uygulamasını Harun Erciyes şöyle anlattı:

"Önceleri elimde bulunan simitlerden ayırır ve dağıtırdım. Sonrasında böyle bir fikir aklıma geldi. İnsanlar geliyor, parasını ödüyor ve askıda olmasını söylüyorlar. Ben de unutmamak için yazıyorum ve yazdığım kadarını ayırıp bazen kendimde katarak dağıtıyorum. Bazen mesela burada çocuklu insanlar geçiyor, çocuk bir simit alın diye ağlıyor ama para olmadığı için almıyorlar. O zaman çevirip insanları askıda olan simitlerden veriyorum. Yaklaşık iki aydır bunu yapıyorum, buraya gelip simit isteyenler de oluyor. O zaman da destek oluyorum. Yazıyı fark eden insanların hepsi bunun güzel bir proje olduğunu söylüyor ve beğeniyorlar."