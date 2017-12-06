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İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Yardımı

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İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Yardımı
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından uygulanan proje, ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut oldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından uygulanan proje, ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut oldu. Kullanılmayan giysi ve konfeksiyon ürünleri ile ayakkabı, bot ve çizmelerin bakım onarımı, temizliği yapıldıktan sonra, Sosyal İşler Müdürlüğü mağazasındaki raflara yerleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar istedikleri kıyafetleri hiçbir ücret ödemeden alabiliyor.

Simav belediye başkanı Süleyman Özkan, Kısa bir süre önce başlattıkları "Giysi Kumbarası" projesine Simav halkının büyük ilgi gösterdiklerini, bir çok ihtiyaç sahibi vatandaşın bu projeden faydalandığını ifade etti.

Özkan, "Belediye Meclisi kararıyla uygulama koyduğumuz projenin amacı, kullanılabilir durumda olan giysi ve ayakkabıların ihtiyaç sahipleri için ikinci el giysi ve eşya kullanımına sunulması, kullanılamayacak durumda olanların da geri dönüşüm kapsamında değerlendirilmesini sağlamaktır. Giysi kumbarası projesine katılan vatandaşlarımızın göstermiş olduğu hassasiyet, kumbaraya koydukları giysilerle kendini gösterdi. Kullanılabilir durumdaki giysileri, temizlik ve ütülenmesinden sonra İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırarak, onların mutluluğuna ortak oluyoruz" diye konuştu. (MEİ-EFE)

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