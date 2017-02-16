Iı. Abdülhamid Han Anıldı

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesi II. Abdülhamit Han'ın vefatının 99. Yıldönümü Düzce'de hazırlanan programlarla anılıyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesi II. Abdülhamit Han'ın vefatının 99. Yıldönümü Düzce'de hazırlanan programlarla anılıyor.

21. Yüzyıldan Abdülhamid Han'a bakış adlı Abdülhamid Han'ı Anma programı Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yasin Gülbahar'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program gençlik merkezi gönüllü genci Tahir Polat Özdemir'in "Sultan Abdülhamid'in Ruhaniyetinden İstimdad" adlı şiiri seslendirmesi ve Gençlik Merkezi müzik grubu Ab-ı Hayat'ın ilahi dinletisi ile devam etti.

Sultan II. Abdülhamid Han'ı anlatan sinevizyon gösterimi ardından Eğitimci ve Tarihçi Engin Çakır'ın "21. Yüzyıldan Abdülhamid Han'a Bakış" adlı konferansının ardından program sona erdi.