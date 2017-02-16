Iı. Slow Cheese Peynir Festivali Anadolu Peynir Hazinesine Işık Tutacak

Slow Food Yaveş Gari Bodrum Yerel Grubu öncülüğünde 2015 yılından beri her iki senede bir düzenlenen Slow Cheese Peynir Festivali, bu yıl 2-5 Mart 2017...

Slow Food Yaveş Gari Bodrum Yerel Grubu öncülüğünde 2015 yılından beri her iki senede bir düzenlenen Slow Cheese Peynir Festivali, bu yıl 2-5 Mart 2017 de Muğla, Milas ve Bodrum'da gerçekleştirilecek.

Anadolu'nun yerel peynirleri için ilk adımı 2015 yılında atan Slow Food Yaveş Gari Bodrum Yerel Grubu, bu yıl ikincisi 2-5 Mart 2017 tarihlerinde yapılacak olan Türkiye'nin ilk peynir festivali Slow Cheese Peynir Festivali için geri sayıma başladı.

Türkiye'nin farklı yörelerinden gelen ve kaybolmaya yüz tutmuş yerel peynirlerin, yoğurt ve süt ürünlerinin üreticilerinin anlatımı ile tadılacağı ve tartışılacağı festivalde, ulusal ve uluslararası peynircilerin ve hijyen uzmanlarının katılımıyla coğrafi işaret almış ve Slow Food'un Nuh'un Ambarı listesine girerek Presidia olmaya hak kazanmış peynirler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın konuya yaklaşımı, gerçek gıdaya ulaşımın zorlaştığı günümüz yaşantısında neneden toruna artık aktarılamayan peynir yapımı bilgisi gibi konu başlıkları ele alınacak.

Festival programı kapsamında Milas ve Bodrum'daki Gastronomi ve Otelcilik Meslek Liseleri ile Muğla Üniversitesi'nin Milas Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde çiftçilere özel beyaz peynir üretimi ile öğrencilere peynir yapımı eğitimleri verilecek.

4 Mart Cumartesi günü düzenlenecek panelde belediyelerin, ziraat odalarının, süt birliklerinin ve sponsorların destekleri ile "Yerel Peynirlerimizi Nasıl Yaşatırız?" konusu tartışılacak. Doğal ortamlarında, mağaralarda, toprakta olgunlaştırılan, çiğ ve kaynamış süt ile yapılan desti, tulum, göğermiş gibi unutulmaya yüz tutmuş birçok peynirin olağanüstü lezzetleri, gerçekleştirilecek tadımlarla katılımcılara ulaştırılacak.

II. Slow Cheese Muğla, Milas, Bodrum Peynir Festivali boyunca peynir yapım teknikleri ve peynirli lezzetlerle zenginleştirilen atölyeler düzenlenecek; birçok yerel lokantada Türkiye'nin farklı illerinden gelen peynirlerin ve süt ürünlerinin kullanıldığı özel peynirli menüler sunulacak.

2-5 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek II. Slow Cheese Muğla, Milas, Bodrum Peynir Festivali peynir üretimi gezisi, atölyeler, panel, sergi, belgesel film gösterimi, kitap imza etkinlikleri ile dört günlük bir ekogastronomi şölenine dönüşerek, olağanüstü lezzetler eşliğinde Anadolu peynirlerine ışık tutacak.