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İk Uzmanları Seminerinde Buluştu

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İk Uzmanları Seminerinde Buluştu
Bursalı İK uzmanları seminerde bir araya geldi. Seminere katılan SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca 2017 yılı SGK teşvikleri hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Bursalı İK uzmanları seminerde bir araya geldi. Seminere katılan SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca 2017 yılı SGK teşvikleri hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan İKAYDER Başkanı Bilal Özdemir, 2017 yılının istihdamda teşvik yılı olarak belirlenmesinin ardından dernek üyelerine SGK'nın istihdama yönelik teşvikleri anlatmak adına bir araya geldiklerini söyledi.

2017 yılı SGK Teşvikleri seminerinde konuşan SKG Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, yaptığı açıklamada, "2017 yılında işverenlerimizde istihdamı arttırmasını isterken SGK olarak istihdama yönelik teşviklerimizle ilgili insan kaynakları yöneticilerimizi bilgilendirdik" dedi.

Karaca, "Bir kişiyi istihdama kazandırdığımızda 5 puanlık indirim teşvikleri, 6111 sayılı yasa kapsamında alacakları indirimler ve bunlarla birlikte ek istihdam sağlandığında primlerinin tamamının devlet tarafından karşılandığı özel teşviklerle ilgili bilgilendirme yaptık. Hem yeni istihdamın arttırılması hem istihdamda olan kişiler açısından primler ödenirken bu haklardan faydalanmaları ve hata yapmamaları konusunda katılımcılarımıza bilgiler verdik" şeklinde konuştu.

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