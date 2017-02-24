  • BIST 88.258
  • Altın 145,686
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 18 °C

Ikby Başkanı Barzani Türkiye’yi Ziyaret Edecek

» »
Ikby Başkanı Barzani Türkiye’yi Ziyaret Edecek
Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin, 26-27 Şubat tarihlerinde temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret...

Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin, 26-27 Şubat tarihlerinde temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "IKBY Başkanı Mesud Barzani temaslarda bulunmak üzere 26-27 Şubat 2017 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. IKBY Başkanı, 26 Şubat tarihinde İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız, 27 Şubat tarihinde ise Ankara'da Sayın Başbakanımız tarafından kabul edilecektir. Görüşmelerde Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ilişkileri, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler üzerinde durulması öngörülmektedir" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kraliyetler İş Konseyi’nden Türkiye’ye Açılım24 Şubat 2017 Cuma 19:58
  • Kuaför Kursiyerlerinden Kırsaldaki Kız Öğrencilere Saç Bakımı24 Şubat 2017 Cuma 19:53
  • Eski Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu, Üniversitelilere Yeni Anayasayı Anlattı24 Şubat 2017 Cuma 18:48
  • El Bab Şehidinin Burhaniye’deki Baba Ocağına Ateş Düştü24 Şubat 2017 Cuma 18:43
  • Trabzon Şehir Müzesi Törenle Ziyarete Açıldı24 Şubat 2017 Cuma 18:08
  • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Gaziantep Ve Kilis Bölgesini Ziyaret Etti24 Şubat 2017 Cuma 18:03
  • Roman Vatandaşların Yaşam Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Çalışmalar Tüm Hızıyla Sürüyor24 Şubat 2017 Cuma 17:53
  • Tesk Genel Başkanı Bendevi Palandöken:24 Şubat 2017 Cuma 17:23
  • Yol Haritası ‘Ara Güler’24 Şubat 2017 Cuma 17:23
  • Türkiye Şehitlerini Anıyor24 Şubat 2017 Cuma 17:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti