İki Aile Arasında Bıçaklı Sopalı Kavga: 10 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi bıçak ve sopa darbesiyle yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi bıçak ve sopa darbesiyle yaralandı.

Edinilen bilgelere göre, Pay Mahallesi'nde iki aile arasında saat 19.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten kavga çıktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada her iki aileden toplam 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesi ile Erciş Özel Med Tıp Merkezi'ne getirildi. Durumları ağır olan 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Van'a sevk edilirken, diğer yaralıların tedavilerinin ise ilçedeki hastanelerde sürdüğü bildirildi.

Jandarma mahallede güvenlik önlemleri alırken, ilçe merkezinde ise polis her iki hastane çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırdı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.