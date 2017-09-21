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İki Arkadaş Aynı Motosiklette Can Verdi

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İki Arkadaş Aynı Motosiklette Can Verdi
Bursa'nın İznik İlçesi'nde motosikletli iki arkadaş arkalarından gelen TIR'ın çarpmadı sonucu feci şekilde can verdi.

Bursa'nın İznik İlçesi'nde motosikletli iki arkadaş arkalarından gelen TIR'ın çarpmadı sonucu feci şekilde can verdi. Kaza,saat 21.30 sıralarında İznik-Yenişehir karayolu Derbent mevkiinde meydana geldi.İznik'ten Yenişehir'e giden 47 yaşındaki Abdullah Durmuş yönetimindeki 16 UV 124 plakalı motosiklete, arkadan gelen plakası alınamayan bir TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle Durmuş ile arkasındaki arkadaşı 44 yaşındaki Erdal Yılmaz, yola savruldu. Kazada,Abdullah Durmuş olay yerinde, Erdal Yılmaz da kaldırıldığı hastanede hayatlarını kaybetti. Ölen iki arkadaşın,Yenişehir İlçesi'nde, bir süt ürünleri firmasında çalıştıkları belirtildi. Polis, kaza sonrası kaçan TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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