İki Bacağı Kopan Abdulbasit’in Hayali Çocuk Doktoru Olmak

Suriye'nin İdlib kentinde, Esad rejimine ait helikopterin varil bombası atması sonucu iki bacağı kopan 10 yaşındaki Abdulbasit Alsatouf, çocuk doktoru olma...

Suriye'nin İdlib kentinde, Esad rejimine ait helikopterin varil bombası atması sonucu iki bacağı kopan 10 yaşındaki Abdulbasit Alsatouf, çocuk doktoru olma hayaliyle Hatay'da yaşama tutunmaya çalışıyor.

Evlerinin bahçesinde öğle yemeği yedikleri sırada rejime ait helikopterin attığı varil bombasının isabet etmesi sonucu iki bacağı kopan Abdulbasit Alsatouf, Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra ailesiyle birlikte dayısı Zeki Zeydan'ın evinde yeni bir hayata başladı.

Yaşadıklarını unutamayan 40 yaşındaki baba Taan Alsatouf, evin bahçesinde ailesi ile birlikte öğle yemeği yedikleri sırada rejime ait helikopterin varil bombası atması sonucu eşi Meryem (37), kızı Ruba'yı kaybettiğini, damadı 22 yaşındaki Abdulgani Karahmet'in ise yaralandığını belirtti. Alsatouf, "Evimizin bahçesinde ailece öğle yemeği yiyorduk. Helikopterin bomba attığını gördük. Ancak evimize geleceğini bilemedik. Bombanın atıldığını görünce aileme evin içine girmelerini söyledim. Bomba evimize isabet etti. Bu sırada eşim ve kızım Ruba orada öldü. Damadım Abdulgani Karaahmet ise yaralandı, halen Hatay'da tedavisi devam ediyor. Oğlum Abdulbasit iki bacağını kaybetti. 3 yaşındaki kızım Hale ise yaralandı. Bu sırada oğlum Abdulbasit "baba beni al" diye bağırıyordu, kucağıma aldım başka yere götürdüm. Daha sonra İdlib'te Sahra Hastanesinde tedavi gördü. Sonra da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı yetkilileri bizim Türkiye'ye gelmemizi sağladı. Şimdiki halimize şükrediyoruz. Daha önce de babam ve kardeşim de bir hava saldırısında öldüler. Durumumuzu öğrenen İHH ve Türk devleti bizimle ilgilendi ve Cilvegözü'nden ambulans yardımı ile Türkiye'ye getirildik. Devlet hastanesinde tedavi edildik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk devletine teşekkür ediyoruz. Tedavimizden sonra hastaneden taburcu edildik ve halen yakınımızın yanında oturuyoruz. Bundan sonra Suriye'ye gitmeye niyetimiz yok. Türkiye'de kalacağız. Saldırıdan sonra geriye kalan çocuklarımla huzur ve güven içinde yaşayacağız" dedi.

"Ölümden döndüm"

Olayda iki bacağı kopan 10 yaşındaki Abdulbasit Satouf, o anları unutmadığını söyleyerek, "Atılan varil bombası ile iki bacağımı kaybettim. Saldırıda annem ve kız kardeşim Ruba öldü. Babam beni hastaneye götürdü, daha sonra Türkiye'ye getirildim" dedi.

Okula gitmek, yaşıtları gibi oynamak istediğini ifade eden Satouf, protez bacak istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Satouf, "Ölümden döndüm. Türkiye'de tedavi görüyorum. Şu an iyileşme sürecindeyim. Babama beni götür demiştim, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan babaya sesleniyorum, beni ayağa kaldır. Tedavim için bana yardımcı olan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beni getiren İHH'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Abdulbasit Alsatouf, okumak ve çocuk doktoru olmak istediğini de söyleyerek, savaşta yaralanan çocukları tedavi etmek istediğini anlattı.

Baba Alsatouf, oğlunu kucağına alarak her fırsatta bahçeye çıkartıp, cep telefonu ile oyun oynamasını sağlayarak acısını unutturmaya çalışıyor.