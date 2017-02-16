“İki Bekar” Çankayalıları Güldürdü

Çankaya Belediyesi, Amerikan tiyatrosunun en ünlü komedi yazarlarından Sam Bobrick'in Two Single People adlı oyunundan uyarlanan "İki Bekar" adlı oyununu...

Çankaya Belediyesi, Amerikan tiyatrosunun en ünlü komedi yazarlarından Sam Bobrick'in Two Single People adlı oyunundan uyarlanan "İki Bekar" adlı oyununu Çankayalılarla buluşturdu.

Amerikalı oyun, şarkı sözü ve televizyon yazarı Sam Bobrick'in "Two Single People" oyunundan Türkçe'ye çevrilen "İki Bekar" adlı oyun, Devlet Tiyatroları Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde Çankayalılarla buluştu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de eşiyle birlikte izlediği oyunda Emre Kınay ve Evrim Alasya performanslarıyla salonu dolduran seyircilere keyifli anlar yaşattı. Duru Tiyatro'nun 10. yılında Elçin Tunçay Turan'ın çevirisiyle günümüze gelen oyunun yönetmenliğini oyunculardan Emre Kınay yapıyor.

Durucazz ekibinin de canlı müzikle eşlik ettiği oyunda, sorunlu bir kadının takibe aldığı adamı bıktırana kadar kovalaması anlatılıyor. Kimi zaman bir yemek davetinde, bir restoranda, bir kıyafet balosunda ve bir kafede geçen oyunda kadın kovalamacadan vazgeçtiğinde adam ona ihtiyacı olduğunu anlar.

İki perdeden oluşan oyunda sanatçılara çiçek takdim etmek için sahneye çıkan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bizi deli eden hep erkekler" parçasını seslendiren sanatçılara eşlik ederken, oyunculardan Emre Kınay, Taşdelen'e "Oyunumuza gelen ilk belediye başkanı sizsiniz" dedi.

Sanatçıların performanslarından dolayı teşekkür eden Taşdelen, "Harika bir oyundu. Çankaya'dasınız, aydınlık yerdesiniz, Atatürk'ün ilçesindesiniz. Bizim yüreği aydınlık, Atatürk'ün izinden giden Türk sanatçılarına kapımız her zaman açıktır" diye konuştu.