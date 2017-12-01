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İki Cinayetin Faili Olarak Aranan ’Hayalet’ Lakaplı Zanlı Yakalandı

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İki Cinayetin Faili Olarak Aranan ’Hayalet’ Lakaplı Zanlı Yakalandı
Antalya'da 2 ayrı cinayet ve silahla yaralama olayının faili olarak aranan "hayalet" lakaplı zanlı bir yıldır bahçeye bile çıkmadığı evinde gözaltına...

Antalya'da 2 ayrı cinayet ve silahla yaralama olayının faili olarak aranan "hayalet" lakaplı zanlı bir yıldır bahçeye bile çıkmadığı evinde gözaltına alındı. Şahsın 4 çocuğunu okula göndermediği belirlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 yıl önce Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde Ferhat Kuşcular'ın emlak ofisinde silahla öldürülmesinin ardından geniş çaplı inceleme başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi Hayati A.'nın 1.5 yıllık teknik ve fiziki çalışmanın ardından 2010 yılında Yenigün Mahallesi'nde M.D.'nin yaralanması, 2005 yılında Muratpaşa ilçesinde M.Y. (36) isimli şahsın cinayetinin iki failinden biri olduğunu da belirledi. Kentte "hayalet" lakabıyla tanınan Hayati A.'yı (42) yakalamak için özel bir ekip oluşturuldu.

Çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, şahsın Kepez ilçesi Varsak bölgesinde müstakil bir evde ailesiyle yaşadığını belirledi. Ekipler, tanınmamak ve yakalanmamak için evinin bahçesine çıkmayan, 4 çocuğunu okula dahi göndermeyen Hayati A.'nın evini günlerce izlemeye aldı. Son çalışmaların ardından ekipler Hayati A.'yı evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 1 tabanca, 3 şarjör, 86 adet tabanca mermisi, 3 cep telefonu, 3 sustalı bıçak, 34 içime hazır esrar maddesi, bir miktar toz esrar, yarım kilogram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Zanlı emniyetteki sorgusunun ardından, "kasten insan öldürme, kasten yaralama, uyuşturucu madde ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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