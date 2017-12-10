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İki Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunduğu İleri Sürülen Şahıs Tutuklandı

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İki Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunduğu İleri Sürülen Şahıs Tutuklandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 16 yaşındaki iki çocuğa iki yıl cinsel istismarda bulunduğu ve cinsel istismar görüntülerini çektiği ileri sürülen...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 16 yaşındaki iki çocuğa iki yıl cinsel istismarda bulunduğu ve cinsel istismar görüntülerini çektiği ileri sürülen şahıs tutuklandı.

İddiaya göre, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde ikamet eden ve hakkındaki dolandırıcılık iddiasıyla görev yaptığı sağlık memurluğundan ihraç edilen D.Ö., 5 yıldır birlikte yaşadığı kadının kızı olan D.A.'ya (16) ve aynı yaştaki arkadaşına iki yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. İstismara uğradığını ileri süren D.A., durumu okuldaki rehber öğretmenine anlattı. Bunun üzerine rehber öğretmen durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında D.Ö. gözaltına alındı. D.A., aynı yaşta olan komşusunun kızı M.S.'nin de aynı kişi tarafından cinsel istismara uğradığını ve D.Ö.'nün istismar görüntülerini cep telefonuna kaydettiğini ileri sürdü. D.Ö.'nün D.A.'yla birlikte olurken de M.S.'ye görüntü çektirdiği, M.S.'ye istismarda bulunurken D.A.'ya görüntü çektirdiği ileri sürüldü.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen D.Ö., mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede suçlamaları reddeden D.Ö., "iki kız çocuğuna cinsel istismar" suçundan tutuklandı. Tutuklanan D.Ö.'nün çektirdiği ileri sürülen görüntülere telefonda rastlanmadığı bildirildi.

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