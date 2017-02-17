İki Günde 3 Kişiyi Öldüren Şahıs Aranıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde dün 1 kişiyi öldürdükten sonra firar eden zanlı, bugün 2 kişiyi daha öldürerek kaçışını sürdürdü.

Aydın'ın Didim ilçesinde dün 1 kişiyi öldürdükten sonra firar eden zanlı, bugün 2 kişiyi daha öldürerek kaçışını sürdürdü.

Edinilen bilgiye göre; dün akşam saatlerinde Didim 75. Yıl Sanayi Sitesindeki ağabeyine ait iş yerine gelen Kadir K., Didim Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Metin Diler'i (65) konuşmak için dışarıya çağırdı. Henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı Metin Diler'i tabancayla vurarak ağır yaralayan Kadir K., araçla olay yerinden kaçtı. Didim'den Söke'ye sevk edilen Diler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün öğle saatlerinde Altınkum Mahallesi'nde Zonguldaklılar Sitesi yakınlarındaki makilik alanda iki erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. Yapılan incelemede ölen kişilerin Yaşar Kaya (45) ve Şamil Olca (30) olduğu tespit edildi.

Kaya ve Olca'nın cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ölen iki kişinin Metin Diler'i öldüren Kadir K.'nın arkadaşları olduğu belirlendi. Cinayetleri Kadir K.'nın işlemiş olabileceği ihtimali üzerine duran polis ekipleri zanlının fotoğraflarını dağıtarak il genelinde araştırma başlattı.