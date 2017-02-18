İki Günde 3 Kişiyi Öldüren Zanlı Didim’e Getirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde iki günde 3 kişiyi öldürdükten sonra firar eden zanlı, yakalandığı Söke'den Didim'e sevk edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde iki günde 3 kişiyi öldürdükten sonra firar eden zanlı, yakalandığı Söke'den Didim'e sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de önceki gün Didim Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Metin Diler (65) ve dün ise Yaşar Kaya (45) ile Şamil Olca'yı (30) silahla öldürdükten sonra firar eden cinayet zanlısı Kadir K'nin (27), silahlı çatışmaya girdiği polis ekipleri tarafından Söke'de yakalanmıştı.

Güvenlik gerekçesiyle Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan zanlı Kadir K., sabah saatlerinde Didim'e sevk edildi. Yapılan kriminal incelemede her üç kişinin de Kadir K'nın kulladığı silahtan çıkan kurşunlarla öldürüldüğü kesinleşti. Zanlının İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.