  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 34 °C
  • İzmir 33 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 24 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 36 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

İki kardeşe gözyaşı

»
İki kardeşe gözyaşı
İstanbul Kağıthane’de ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürülen Zerrin Güvener ile kardeşi Betül Demir’in cenazeleri memleketi Samsun’da toprağa verildi

İstanbul Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi Dişçi Sokağında meydana gelen olayda, Kamil Emre D. (32), 1 yıl önce evlendiği ve 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Zerrin Güvener (22) ile konuşmak için kaldığı eve gitmiş, burada çıkan tartışmada Kamil Emre D., tabancayla eşi Zerrin Güvener ile baldızı Betül Demir'in (28) kafalarına birer el ateş ederek öldürmüş, intihara kalkışarak kendisini de vurup ağır yaralanmıştı.

Zerrin Güvener ile kardeşi Betül Demir’in cenazeleri baba ocağı Samsun’un Bafra İlçesi Mevlama Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. İki kardeşin cenazeleri Mevlana Mahallesi Esentepe Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildiler. 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekkeköy’e 'hastane' müjdesi17 Eylül 2017 Pazar 14:06
  • Yeni eğitim yılı sorunlarla başlıyor16 Eylül 2017 Cumartesi 22:00
  • KUDÜS İÇİN AĞLAMA O İŞGALE TEPKİ KOY16 Eylül 2017 Cumartesi 21:30
  • Tuhafiyecilerin korsan zaferi16 Eylül 2017 Cumartesi 21:00
  • 5 ay sonra tutuklandı16 Eylül 2017 Cumartesi 19:35
  • Çarşamba'da araç yangını16 Eylül 2017 Cumartesi 19:25
  • Bafra'da 300 girişimci işbaşında16 Eylül 2017 Cumartesi 19:13
  • Çarşamba'dan üniversite hamlesi16 Eylül 2017 Cumartesi 18:28
  • Samsun'da babası küçük kızının katili oldu16 Eylül 2017 Cumartesi 18:19
  • Irak'ta referandum kararına Samsun'da protesto16 Eylül 2017 Cumartesi 18:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti