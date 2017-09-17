İki kardeşe gözyaşı

İstanbul Kağıthane’de ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürülen Zerrin Güvener ile kardeşi Betül Demir’in cenazeleri memleketi Samsun’da toprağa verildi

İstanbul Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi Dişçi Sokağında meydana gelen olayda, Kamil Emre D. (32), 1 yıl önce evlendiği ve 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Zerrin Güvener (22) ile konuşmak için kaldığı eve gitmiş, burada çıkan tartışmada Kamil Emre D., tabancayla eşi Zerrin Güvener ile baldızı Betül Demir'in (28) kafalarına birer el ateş ederek öldürmüş, intihara kalkışarak kendisini de vurup ağır yaralanmıştı.

Zerrin Güvener ile kardeşi Betül Demir’in cenazeleri baba ocağı Samsun’un Bafra İlçesi Mevlama Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. İki kardeşin cenazeleri Mevlana Mahallesi Esentepe Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildiler.