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İki Katlı Metruk Ev Alev Alev Yandı

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İki Katlı Metruk Ev Alev Alev Yandı
Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Ataşehir Mahallesi Muharipler Sokak'ta boş metruk bir evde meydana geldi.

Elazığ'da 2 katlı metruk bir ev çıkan yangın sonucu kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Ataşehir Mahallesi Muharipler Sokak'ta boş metruk bir evde meydana geldi. Evden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan evi kısa sürede söndürdü. Evin büyük bir bölümü ise küle döndü.

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili inceleme yaptı.

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