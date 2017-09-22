İki Kişinin Ölümüne Sebep Olan Tır Şoförü Tutuklandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki kişinin ölümüne sebep olan TIR şoförü tutuklandı.
İznik-Yenişehir yolunun Derbent mevkiinde meydana gelen kazada, Abdullah Durmuş idaresindeki 16 UV 124 plakalı motosiklete 41 BU 462 plakalı TIR çarptı. Abdullah Durmuş ile arkasındaki arkadaşı DSP İlçe Başkanı 44 yaşındaki Erdal Yılmaz öldü. TIR şoförü Mehmet Kırca bugün çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.