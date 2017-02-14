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İki Komşu Arasında Silahlı Sopalı Kavga: 8 Gözaltı

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İki Komşu Arasında Silahlı Sopalı Kavga: 8 Gözaltı
Adıyaman'da iki komşu arasında çıkan silahlı, sopalı kavgada ortalık savaş alanına dönerken, 8 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da iki komşu arasında çıkan silahlı, sopalı kavgada ortalık savaş alanına dönerken, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malazgirt Mahallesi'nde iki komşu arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Söz dalaşı kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da araya girmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Sopalarla birbirine giren tarafların kavgasında pompalı tüfekte kullanıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 8 kişi gözaltına alındığı olayda, bir adet pompalı av tüfeği, çok sayıda da sopa ele geçirildi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken 2 otomobilde zarar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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