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İKİ MAÇTAN ALTI PUAN ÇIKARMALIYIZ

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İKİ MAÇTAN ALTI PUAN ÇIKARMALIYIZ
Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Sahamızda önce Mersin İdman Yurdu, arkasında Boluspor ile karşılayacağız. Bu iki maçtan mutlaka 6 puan çıkarmamız gerekiyor" dedi.

DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOL
Antrenman öncesi karşılaşacakları Mersin İdman Yurdu ve Boluspor maçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, bu iki maçtan 6 paun almaları gerektiğini belirterek, "İki takım içinde önemli bir maç. Ancak biz artık dönüşü olmayan bir yola girdik. Özellikle sahamızda asla puan kaybetmememiz lazım. Sahamızda önce Mersin İdman Yurdu, arkasında Boluspor ile karşılayacağız. Bu iki maçtan mutlaka 6 puan çıkarmamız gerekiyor" dedi.

ÜZERİMİZDE BASKI YARATIYOR
Taraftarları mutlu edememenin üzüntüsünü yaşadıklarına dikkat çeken Sportif Direktör Coşkun Zeren, "Bizlere gönülden destek veren taraftarlarımızı mutlu edememek bizleri hakikaten çok üzüyor. Bu durum bizim üzerimizde inanılmaz baskı yaratıyor. İnanıyorum ki Mersin İdman Yurdu maçı ile birlikte Samsunspor bambaşka bir kimliğe bürünecektir" dedi. Zeren, Sivasspor maçında sakatlanan kaleci Furkan'ın 1 hafta, Ahmet Burak'ın ise 2 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

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