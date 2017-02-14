İki mahalleye kentsel dönüşüm

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülen Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahallelerinin kentsel dönüşüm alanı kapsamında yapılan imar planı değişikliği teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı 1. Oturumu 3. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti. Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Vekili Turan Çakır başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında ilgili komisyonlardan havale edilen 38 gündem maddesi görüşüldü. 37 madde oy birliği ile kabul edilirken, kentsel dönüşüm maddesi ise oy çokluğu ile kabul edilerek meclisten geçirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisinde 1 madde hariç bütün maddeler oy birliği ile kabul edildi. İlkadım ilçesi Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahallelerinde uygulama imar planlarının bulunduğu alanda imar plan değişikliği teklifi mecliste tartışma çıkartan tek gündem maddesi oldu.

12 KAT SINIRI GETİRİLDİ

Daha önce İlkadım Belediyesi tarafından meclis gündemine gönderilen ama yeterli olmadığı için tekrar düzenlenmek üzere geri gönderilen kentsel dönüşüm imar planı teklifi 10 madde ve “12 kat ve maksimum blok kat boyu 40 metre olacak şekilde imar planındaki yoldan çekme mesafeleri sabit tutulacaktır” plan notu ile birlikte meclis üyelerinin onayına sunuldu. Teklife karşı çıkan Bağımsız Meclis Üyesi Erkan Akyüz, bu teklifin o bölgedeki kentsel dönüşüm sorununu çözmeyeceğini ileri sürerek karara ret oyu vereceğini belirtti.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Daha sonra söz alan Meclis Başkan Vekili Turan Çakır ise yapılan değerlendirmeler sonucunda böyle bir plan hazırladıklarını ve oradaki kentsel dönüşüm sorununu bu madde ile sona erdireceklerini söyledi. Daha sonra oylanan madde oy çokluğu ile kabul edildi. Toplamda ilgili komisyonlardan meclise havale edilen 38 madde meclisten geçerek karara bağlandı.