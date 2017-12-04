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İki Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

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İki Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başpınar Mahallesi'nde bulunan Turanlar Köprü çıkışında ayrı yönlerden gelmekte olan iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 4 kişi yola savrularak yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince H.G., Y.T., A.K. ve H.T. isimli yaralılar Hendek İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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