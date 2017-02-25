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İki Otomobil Çarpışıp Refüje Çıktı: 5 Yaralı

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İki Otomobil Çarpışıp Refüje Çıktı: 5 Yaralı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Azize Olur idaresindeki 02 BF 799 plakalı otomobil ile Saadet Doğmuş idaresindeki 06 BD 148 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi yakınlarında çarpıştı. Her iki otomobilin çarpışmasıyla otomobiller bariyerleri yıkarak refüje çıktı. Kazada otomobil sürücülerinden Azize Olur, Saadet Doğmuş ve otomobil içerisinde bulunan Muhammed, Yunus ve Bilge Olur yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polisleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından her iki otomobil çekiciyle oto parka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İki Otomobil Çarpışıp Refüje Çıktı: 5 Yaralı

İki Otomobil Çarpışıp Refüje Çıktı: 5 Yaralı

İki Otomobil Çarpışıp Refüje Çıktı: 5 Yaralı

İki Otomobil Çarpışıp Refüje Çıktı: 5 Yaralı

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