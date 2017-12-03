İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı'dan Akçakoca yönüne giden Şahin D. kullandığı 81 DF 999 plakalı lüks otomobil, Akçakoca istikametinden gelen ve kavşaktan dönüş yapan Refik C. yönetimindeki 34 LJ 5483 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada lüks Otomobilin yanında yolcu olarak bulunan Yavuz B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Akçakoca, Alaplı Jandarma ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yaralı Yavuz. B. olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri yola dağılan parçaların kaldırılması için karayolları ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen karayolları ekipleri yolda dağılan parçaları ve aracın motorundan yola sızan yağı temizledi. Hurdaya dönen otomobilleri yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.