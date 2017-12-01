İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5'i öğretmen 6 kişi yaralandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5'i öğretmen 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Veysel Karani karayolunun 25. kilometresinde Emine Sevin'in kullandığı 06 FN 5335 plakalı otomobil karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 72 KD 455 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 06 FN 5335 plakalı otomobilde bulunan öğretmenler Emine Sevgin, Dilan Kaplan, Sümeye Seyhan, Yafes Tekyol, Emel Lale ile diğer otomobildeki bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunu bir müddet trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.