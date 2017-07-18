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İki Otomobil Kavşakta Çarpıştı

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İki Otomobil Kavşakta Çarpıştı
Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 02 BB 175 plakalı otomobil ile 01 AOZ 15 plakalı otomobil, Karapınar Caddesi üzerinde çarpıştı. Yaşanan kazada otomobillerde bulunan yolcularla ile sürücüler zarar görmezken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İki Otomobil Kavşakta Çarpıştı

İki Otomobil Kavşakta Çarpıştı

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