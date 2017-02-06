  • BIST 89.475
  • Altın 144,501
  • Dolar 3,6734
  • Euro 3,9498
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 15 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ - 2

» »
EMRE SEVEN

Bembeyaz bir haftanın ardından, yazımın ikinci bölümüyle devam ediyorum Şehri Samsun ile Aşkı Şehir Eskişehir'i kıyaslamaya...

Geçen hafta, Odunpazarı'ndaki restorasyon ve sunum mucizesinden, şehrin her biri birbirinden harika müzelerinden ve şehir içi&dışı ulaşım pratikliğinden bahsetmiştim.

Bu hafta Porsukla başlayalım. Eskişehir ortasından akıyor Porsuk Çayı... Eskişehirlilerin "Adalar" dediği Porsuk çevresi şehrin en hareketli ve en renkli bölgesi.  Porsuk etrafındaki restoranlar, kahvaltı yerleri, kafeler, Porsuk'ta gondol ve bot turları ile Avrupa şehirlerine taş çıkaran hayal gibi bir görüntü... Peki bu her zaman böyle miydi? Elbette hayır. Orada da Büyükerşen faktörü devreye giriyor. Sayısız akademik çalışmaya konu olan Porsuk Çayı'nın ıslahı sadece Türkiye'deki değil dünyadaki bütün belediyelere örnek olacak türden.  Ben ne anlatsam eksik kalır. Siz sadece Porsuk öncesi ve sonrası gugıllaması yapın ve yaşanan mucizeyi kendi gözlerinizle görün.

Porsuk Çayı'nın yeniden doğuşu aklıma elbette ki Mert Irmağı'nı getiriyor. Çağlardır şehrin ortasından akan, Samsun'un ilk halkı Kaşka'ların yerleşim yeri olarak seçtiği ırmağımızın Porsuk benzeri bir ıslah çalışmasıyla ve etrafında yapılacak düzenlemeyle şehre katacağı değeri düşünmemek imkansız. 

Sözü "Su"dan açmışken bir başka muhteşem Büyükerşen projesi olaran Kentpark'tan bahsetmek istiyorum.  Kentpark öyle hemen her köşe başında rastladığınız iki üç tane bank, bakımsız bir kaç ağaç ve yeşilliklerden ibaret parklardan değil.  Yaklaşık 250-300 bin metrekarelik bir alana yayılan parkın içinde Türkiye'nin ilk yapay plajı yer alıyor. Hayır yanlış okumadınız.  Kentpark'ın içinde gerçek deniz kumu ve pırıl pırıl yüzme alanıyla Akdeniz sahillerini andıran, Eskişehirlilere bozkırın ortasında deniz keyfi yaşatan bir adet plaj var!

Eskişehir'deki tek muhteşem park da Kentpark değil. Şehrin simgesi haline gelen devasa Masal Şatosu,  birbirinden güzel deniz canlılarını inceleyebileceğiniz Su altı Dünyası,  çocuklara bilimi sevdirmek için kurulmuş Bilim Deney Merkezi,  Sabancı Uzay Evi ve daha bir çok eseri ve muhteşem atmosferiyle Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı dünya çapında bir güzellik.

Gelelim futbola. Şehirde hemen herkesin ve her şeyin üzerinde Eskişehirspor'a ait bir şeyler var.  Şehir, takımını inanılmaz sahiplenmiş. Taraftarının bu müthiş desteğinin hakkını veren Eskişehirspor da yazıyı yazdığım an itibari ile Samsunspor'umuzun da mücadele ettiği PTT 1. ligin lideri ve aynı zamanda 36 golle en çok gol atan takımı.

Yukarıda anlattığım bu güzelliklerin bir çoğunun en büyük mimari hiç şüphesiz Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen.  1999'dan beri şehrin sadece başkanlığını değil liderliğini de üstlenen Büyükerşen, bir belediye başkanının bir şehri nereden nereye taşıyabileceğinin tartışmasız en büyük örneği.  Bir iktisat profesörü olan Büyükerşen aynı zamanda bir sanat aşığı. Karikatürist ve heykeltraş. Sanatçı kişiliğinin şehre kattığı estetik değer de Eskişehir'in her köşesinde görülüyor.  Lamı cimi yok. İlerleyen yaşına rağmen hiç tükenmeyen enerjisi, halkla olan iletişimi, entelektüel birikimi, pürüzsüz Türkçesi, doğup büyüdüğü  şehre ve tabi ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığı ile sadece Eskişehir'in değil kesinlikle Türkiye'nin en büyük değerlerinden biri.

Eskişehir'de kıskanmadığım şeylerde var elbet. Bunlardan en önemlisi ise mutfağı. Evet Eskişehir Çiböreğiyle (ki Kırımlı bir eşe ve kayınvalideye sahip olmanın avantajıyla Çiböreğin kralını hem Türkiye'de hem bizzat Kırım'da yediğim için Eskişehir Çiböreği bende pek vurucu bir etki yaratmadı) Balaban Kebabıyla, Met Helvasıyla önemli ve özgün bir mutfağa sahip.  Ama benim için bu lezzetlerin bizim Pidemizin, Dönerimizin, Simidimizin, Kaymaklı Bafra Lokumumuzun yanında oldukça sönük kaldığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.

Evet Eskişehir'in  Samsun'umuzdan  üstün bir çok özelliği ve bu yazılara sığdıramayacağım daha onlarca güzelliği var. Ama yine de Eskişehir'de kaldığım bir hafta boyunca, Samsun'umuzu doğup büyüdüğüm şehri özlemedim dersem yalan söylemiş olurum.

Ne yapayım. İyisiyle kötüsüyle bu şehrin her şeyini seviyorum ben.   

Aydın günler Şehri Samsun...

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Haber Scripti