İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ - 2

Bembeyaz bir haftanın ardından, yazımın ikinci bölümüyle devam ediyorum Şehri Samsun ile Aşkı Şehir Eskişehir'i kıyaslamaya...

Geçen hafta, Odunpazarı'ndaki restorasyon ve sunum mucizesinden, şehrin her biri birbirinden harika müzelerinden ve şehir içi&dışı ulaşım pratikliğinden bahsetmiştim.

Bu hafta Porsukla başlayalım. Eskişehir ortasından akıyor Porsuk Çayı... Eskişehirlilerin "Adalar" dediği Porsuk çevresi şehrin en hareketli ve en renkli bölgesi. Porsuk etrafındaki restoranlar, kahvaltı yerleri, kafeler, Porsuk'ta gondol ve bot turları ile Avrupa şehirlerine taş çıkaran hayal gibi bir görüntü... Peki bu her zaman böyle miydi? Elbette hayır. Orada da Büyükerşen faktörü devreye giriyor. Sayısız akademik çalışmaya konu olan Porsuk Çayı'nın ıslahı sadece Türkiye'deki değil dünyadaki bütün belediyelere örnek olacak türden. Ben ne anlatsam eksik kalır. Siz sadece Porsuk öncesi ve sonrası gugıllaması yapın ve yaşanan mucizeyi kendi gözlerinizle görün.

Porsuk Çayı'nın yeniden doğuşu aklıma elbette ki Mert Irmağı'nı getiriyor. Çağlardır şehrin ortasından akan, Samsun'un ilk halkı Kaşka'ların yerleşim yeri olarak seçtiği ırmağımızın Porsuk benzeri bir ıslah çalışmasıyla ve etrafında yapılacak düzenlemeyle şehre katacağı değeri düşünmemek imkansız.

Sözü "Su"dan açmışken bir başka muhteşem Büyükerşen projesi olaran Kentpark'tan bahsetmek istiyorum. Kentpark öyle hemen her köşe başında rastladığınız iki üç tane bank, bakımsız bir kaç ağaç ve yeşilliklerden ibaret parklardan değil. Yaklaşık 250-300 bin metrekarelik bir alana yayılan parkın içinde Türkiye'nin ilk yapay plajı yer alıyor. Hayır yanlış okumadınız. Kentpark'ın içinde gerçek deniz kumu ve pırıl pırıl yüzme alanıyla Akdeniz sahillerini andıran, Eskişehirlilere bozkırın ortasında deniz keyfi yaşatan bir adet plaj var!

Eskişehir'deki tek muhteşem park da Kentpark değil. Şehrin simgesi haline gelen devasa Masal Şatosu, birbirinden güzel deniz canlılarını inceleyebileceğiniz Su altı Dünyası, çocuklara bilimi sevdirmek için kurulmuş Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi ve daha bir çok eseri ve muhteşem atmosferiyle Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı dünya çapında bir güzellik.

Gelelim futbola. Şehirde hemen herkesin ve her şeyin üzerinde Eskişehirspor'a ait bir şeyler var. Şehir, takımını inanılmaz sahiplenmiş. Taraftarının bu müthiş desteğinin hakkını veren Eskişehirspor da yazıyı yazdığım an itibari ile Samsunspor'umuzun da mücadele ettiği PTT 1. ligin lideri ve aynı zamanda 36 golle en çok gol atan takımı.

Yukarıda anlattığım bu güzelliklerin bir çoğunun en büyük mimari hiç şüphesiz Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen. 1999'dan beri şehrin sadece başkanlığını değil liderliğini de üstlenen Büyükerşen, bir belediye başkanının bir şehri nereden nereye taşıyabileceğinin tartışmasız en büyük örneği. Bir iktisat profesörü olan Büyükerşen aynı zamanda bir sanat aşığı. Karikatürist ve heykeltraş. Sanatçı kişiliğinin şehre kattığı estetik değer de Eskişehir'in her köşesinde görülüyor. Lamı cimi yok. İlerleyen yaşına rağmen hiç tükenmeyen enerjisi, halkla olan iletişimi, entelektüel birikimi, pürüzsüz Türkçesi, doğup büyüdüğü şehre ve tabi ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığı ile sadece Eskişehir'in değil kesinlikle Türkiye'nin en büyük değerlerinden biri.

Eskişehir'de kıskanmadığım şeylerde var elbet. Bunlardan en önemlisi ise mutfağı. Evet Eskişehir Çiböreğiyle (ki Kırımlı bir eşe ve kayınvalideye sahip olmanın avantajıyla Çiböreğin kralını hem Türkiye'de hem bizzat Kırım'da yediğim için Eskişehir Çiböreği bende pek vurucu bir etki yaratmadı) Balaban Kebabıyla, Met Helvasıyla önemli ve özgün bir mutfağa sahip. Ama benim için bu lezzetlerin bizim Pidemizin, Dönerimizin, Simidimizin, Kaymaklı Bafra Lokumumuzun yanında oldukça sönük kaldığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.

Evet Eskişehir'in Samsun'umuzdan üstün bir çok özelliği ve bu yazılara sığdıramayacağım daha onlarca güzelliği var. Ama yine de Eskişehir'de kaldığım bir hafta boyunca, Samsun'umuzu doğup büyüdüğüm şehri özlemedim dersem yalan söylemiş olurum.

Ne yapayım. İyisiyle kötüsüyle bu şehrin her şeyini seviyorum ben.

Aydın günler Şehri Samsun...